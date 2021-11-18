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В Харькове сестры милосердия УПЦ организовали благотворительный обед для бездомных

18.11.2021 / 16:35
В Харькове сестры милосердия УПЦ организовали благотворительный обед для бездомных
Источник: Центр информации УПЦ
Цель сестричества - миссионерская работа с молодежью, а также дела милосердия: помощь нуждающимся, посещение больных, утешение обездоленных

В Харькове сестры Марфо-Мариинской обители Украинской Православной Церкви накормили бездомных.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Харьковской епархии, благотворительный обед для нуждающихся людей организовали на территории Свято-Успенского собора.

Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия создана в Харькове по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Цель сестричества - миссионерская работа с молодежью, а также дела милосердия: помощь нуждающимся, посещение больных, утешение обездоленных.

Весной 2018 года по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви была создана Марфо-Мариинская обитель милосердия в Киеве.

В Одессе Марфо-Мариинская обитель сестер милосердия Украинской Православной Церкви отметила 7 лет со дня основания.

Сестры милосердия раздали 395 тыс крестиков, иконок и 180 тыс Евангелий. Сестры проповедуют в училищах, вузах, школах, детсадах, на улице, в транспорте. В Киеве и Одессе посещают больницы, передают лекарства и продукты для нуждающихся, оказывают духовную поддержку.

 

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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