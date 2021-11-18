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Епископ УПЦ рассказал, как пример подвига новомучеников помогает верующим захваченных храмов

18.11.2021 / 16:49
Епископ УПЦ рассказал, как пример подвига новомучеников помогает верующим захваченных храмов
Источник: Центр информации УПЦ
Схема, при помощи которой сегодня очень часто отбирают храмы Украинской Православной Церкви была «отработана» советской властью еще в 30-х годах прошлого столетия

Подвиг святых новомучеников, пострадавших от гонений советской власти, помогает увидеть исторические параллели с современным состоянием Церкви в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Когда читаешь жития святых, все время не покидает мысль о том, что они написаны не только как напоминание нам о прошлом, но как предупреждение для будущего, и для укрепления в теперешнем», - отметил епископ Виктор.

Владыка напомнил пример из жизни исповедника пресвитера Николая Виноградова, который в 1929 году выступил против закрытия храма большевиками. Верующие пытались протестовать против закрытия храма, однако по решению ОГПУ, местных властей и лжесвидетелей были получены свидетельства «об антисоветской деятельности священника», и храм закрыли.

«Как видим, собрание верующих людей общины храма в честь святителя Николая выступило против закрытия храма. Но собрание сельского совета (то есть, людей, которые никакого отношения к храму не имели) - решило иначе. Другими словами, та схема, при помощи которой сегодня очень часто отбирают храмы Украинской Православной Церкви (голосованием территориальной общины, а не приходской общины верующих) была «отработана» советской властью еще в 30-х годах прошлого столетия», - сказал епископ Виктор.

Он рассказал, что тройка ОГПУ приговорила священника Николая Виноградова к высылке в Северный край сроком на три года. Священник не выдержал тяжелых условий северной ссылки и умер 17 ноября 1931 года. После ареста священника служба в храме перестала совершаться. Богослужение в храме возобновилось только в 2000 году.

«Вот и сегодня можно указать на несколько случаев, когда отобранные у нашей Церкви храмы пустуют, служба в них совершается очень редко или не совершается вообще. В то же время, для общин, у которых храмы отобрали, не имеет значения, где молиться. Литургии и богослужения совершаются во временно приспособленных помещениях, частных домах, гаражах или просто на улице. Потому что Причащение Святых Христовых Таин и молитва – самое главное в жизни христианина», - подчеркнул владыка и привел евангельские слова: «за Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас» (Рим. 8, 35-37).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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