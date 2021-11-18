Войти | Зарегистрироваться
18:10

четверг,
18 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ объяснили, что таблетка для прерывания беременности приравнивается к аборту

18.11.2021 / 17:11
В РПЦ объяснили, что таблетка для прерывания беременности приравнивается к аборту
Ни одна из традиционных религий никогда не перестанет считать аборт грехом

Таблетки для выкидыша приравниваются к совершению аборта.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос считается ли абортом, когда женщина на малом сроке пьет таблетку для прерывания беременности, сообщает Православие.Ru.

«Да! И если эта женщина является человеком религиозным, она должна это осознать и прийти покаяться», - сказал Владимир Легойда.

Он также отметил, что ни одна из традиционных религий России никогда не перестанет считать аборт грехом.

«Не будем играть в «never say never», это позиция принципиальная для традиционных религий России», - подчеркнул глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Я бы не сказал, что Церковь ведет войну «против», я бы сказал, что Церковь выступает «за» – за жизнь, за сохранение жизни, за появление жизни. Наша позиция - она уже несколько лет не меняется, это к вопросу о наших «супергладких, идеальных» отношениях с государством. Мы много лет в очень сложной дискуссии находимся с государством по этой теме, потому что из Фонда обязательного медицинского страхования такую процедуру, как аборт, нужно вывести», - подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что сегодня миллионы людей, приверженцы мировых религий, которые с абортами не согласны, дают на это деньги. «И это нарушает нашу христианскую, мусульманскую, буддийскую и иудейскую совесть».

 

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Легойда
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.