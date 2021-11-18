В РПЦ объяснили, что таблетка для прерывания беременности приравнивается к аборту

Таблетки для выкидыша приравниваются к совершению аборта.

Об этом заявил председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, отвечая на вопрос считается ли абортом, когда женщина на малом сроке пьет таблетку для прерывания беременности, сообщает Православие.Ru.

«Да! И если эта женщина является человеком религиозным, она должна это осознать и прийти покаяться», - сказал Владимир Легойда.

Он также отметил, что ни одна из традиционных религий России никогда не перестанет считать аборт грехом.

«Не будем играть в «never say never», это позиция принципиальная для традиционных религий России», - подчеркнул глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

«Я бы не сказал, что Церковь ведет войну «против», я бы сказал, что Церковь выступает «за» – за жизнь, за сохранение жизни, за появление жизни. Наша позиция - она уже несколько лет не меняется, это к вопросу о наших «супергладких, идеальных» отношениях с государством. Мы много лет в очень сложной дискуссии находимся с государством по этой теме, потому что из Фонда обязательного медицинского страхования такую процедуру, как аборт, нужно вывести», - подчеркнул Владимир Легойда.

Он отметил, что сегодня миллионы людей, приверженцы мировых религий, которые с абортами не согласны, дают на это деньги. «И это нарушает нашу христианскую, мусульманскую, буддийскую и иудейскую совесть».