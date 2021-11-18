Николай Тищенко возвращает влияние в Киеве

В журналистских кругах не верят в совпадения и связывают эти два события с возвращением влияния Тищенко в Киеве.

«По моей информации, Николай Тищенко возвращается в Киев. Точнее, восстанавливает влияние, которое имел до того, как его отправили в Закарпатье. При этом из Закарпатья он тоже не уходит. На Банковой ценят, насколько Тищенко был полезен и эффективен в этом регионе. Возможно, возвращение Тищенко связано с восстановление райсоветов в Киеве - этот вопрос он лоббирует с первых дней на посту депутата.

Через райсоветы мажоритарные депутаты получают сильный рычаг влияния и контроля мэра Киева и городского бюджета», - написал известный блогер Евгений Хурсин у себя в Facebook.

Ранее Тищенко возобновил активную работу у себя на округе. Например, совместно с жителями Святошинского района начал борьбу с незаконной вырубкой столетних дубов для новой застройки.

А теперь Тищенко возглавил МФО «Київ діє», к которому присоединились депутаты из разных фракций. И все это на фоне сомнительных попыток нынешнего мера Киева Виталия Кличко собрать людей на митинг под Верховной Радой и повлиять на голосование за закон о столице.