Войти | Зарегистрироваться
16:38

четверг,
18 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Антимонопольный комитет занялся продажей Большевика

18.11.2021 / 16:04
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) изучает обстоятельства и действия участников аукциона, на котором был продан АО Первый киевский машиностроительный завод (Большевик).

Законностью приватизации завода Комитет занялся по собственной инициативе.

В то же время указано, что победитель торгов, ООО Дженерал Коммерс, запрашивал разрешения на приобретение акций Большевика, что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления предприятия.

"Комитет установил, что это заявление не отвечает требованиям Положения о порядке подачи и рассмотрения заявлений о предварительном получении разрешения АМКУ на концентрацию субъектов хозяйствования. <...> Заявление оставлено без рассмотрения", - отметили в ведомстве.

Что касается этапа расследования, то в АМКУ сообщили, что на данный момент ожидаются ответы на присланные Комитетом требования участникам аукциона и анализируется уже полученная информация об обстоятельствах торгов.

Напомним, 27 октября киевский завод Большевик продали Дженерал Коммерс за 1,429 миллиарда гривен. Стартовая цена предприятия была установлена на уровне 1,39 миллиарда.

Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 ноября
17 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.