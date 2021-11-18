Медикам-антивакцинаторам грозят страшными карами

Он отметил, что ведомство намерено применить санкции к тем врачам, у которых низкие показатели COVID-вакцинации

"Это значит, что медики не звонят своим декларантам, не информируют о вакцинах, не приглашают людей делать прививки", – сказал Кузин.

Он добавил, что в Минздраве собираются начать вести с врачами просветительскую работу в пользу вакцинации.

К злостным противникам вакцинации могут применять, например, такую санкцию – прекращение контракта с Нацслужбой здоровья Украины, добавил главный санврач.