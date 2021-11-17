Войти | Зарегистрироваться
19:18

среда,
17 ноября
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать

17.11.2021 / 18:17
Священник УПЦ объяснил, как определить размер милостыни, которую подавать
Источник: Центр информации УПЦ
Отец Сергий Экшиян на примере поступка бедной вдовы - евангельской истории - рассказал о сути христианской милостыни

Сумму подаваемой милостыни каждый определяет сам, главное – искреннее желание помочь ближнему.

 Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом глава Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян рассказал на YouTube-канале «Православная Церковь».

«Все люди имеют разные возможности. Каждый сам определяет размер милостыни и, наверное, суть все-таки не в каком-то количестве или сумме, а в том, насколько ты оказался вовремя и полезен для человека. Это может быть совершенно небольшое пожертвование, но оно будет очень важным именно в данный момент. Также размер пожертвования зависит от возможностей. Мы знаем, что бедная вдова отдала две последние лепты, и она осталась ни с чем. Но она решила дать эту жертву», - объяснил священник.

Отец Сергий Экшиян на примере поступка бедной вдовы - евангельской истории - рассказал о сути христианской милостыни.

«Господь призывает к тому, что жертвенность должна заключаться в том, что подаешь ее не от избытка своего: то, что не коснется твоего бюджета, а быть чуть-чуть выше этого, дать даже больше, в ущерб себе», - подчеркнул священник.

Глава Социального отдела УПЦ напомнил о рекомендациях апостола Павла (2Кор.8:11-13) для христиан из Коринфа, к которым он обращался с просьбой о сборе пожертвований для Иерусалимской Церкви.

Апостол советовал каждому для себя определить меру милостыни, но откладывать определенную сумму заранее для того, чтобы, когда придет братия за помощью, было что отдать.

«Если ты настроен помочь в нуждах других, то об этой помощи нужно заранее думать и определить какую-то меру. Какая это мера будет, пусть каждый определяет сам. Главное, чтобы она была, и были накопления для того, чтобы была возможность вовремя помочь человеку, который обратится», - подытожил отец Сергий Экшиян.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.