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Голодающий Саакашвили в критическом состоянии

18.11.2021 / 10:55
Состояние здоровья главы Исполнительного комитета Национального совета реформ и экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "критическое по многим жизненным показателям" - к такому выводу после медосмотра 16 ноября пришла группа врачей под эгидой омбудсмана Грузии Нино Ломджарии.

Член группы, врач Георгий Григолия заявил, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение. «Поскольку Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем ​​его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение", - сказал он. Однако реанимация Саакашвили пока не нужна. 

 

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