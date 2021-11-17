Голодающий Саакашвили в критическом состоянии

Член группы, врач Георгий Григолия заявил, что тюремная больница не готова предоставить необходимое лечение. «Поскольку Михеил Саакашвили не прекращает голодовку, с каждым днем ​​его состояние будет ухудшаться. Мы рекомендуем госпитализировать его в многопрофильную клинику, в которой ему могут предоставить полноценное лечение", - сказал он. Однако реанимация Саакашвили пока не нужна.