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Поярков пытался проскочить на красный и совершил ДТП

18.11.2021 / 11:46
Художник Сергей Поярков попал в ДТП по улице Кирилловской в ​​столице.

По данным телекомпании "Магнолия-ТВ", Поярком на своей Toyota Sequoia пытался проскочить на красный сигнал светофора и влетел в Шкоду.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, в котором он состоянии пока неизвестно.

Сам Поярков на вопрос журналиста ответил, что "это ДТП так бывает", но говорит, что ехал на зеленый свет.

Полицейские говорят, что у художника нет признаков алкогольного опьянения. Сам Поярков, по словам очевидцем, получил травму головы, но в больницу не обращался. 

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