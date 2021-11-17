Поярков пытался проскочить на красный и совершил ДТП

По данным телекомпании "Магнолия-ТВ", Поярком на своей Toyota Sequoia пытался проскочить на красный сигнал светофора и влетел в Шкоду.

Водителя легкового автомобиля госпитализировали в больницу, в котором он состоянии пока неизвестно.

Сам Поярков на вопрос журналиста ответил, что "это ДТП так бывает", но говорит, что ехал на зеленый свет.

Полицейские говорят, что у художника нет признаков алкогольного опьянения. Сам Поярков, по словам очевидцем, получил травму головы, но в больницу не обращался.