В день голосования закона о столице Николай Тищенко презентовал МФО «КИЕВ ДЕЙСТВУЕТ»

В МФО вошли депутаты из разных фракций, цель которых – повысить уровень конкурентоспособности экономики Киева, повысить комфорт жизни и благосостояние его жителей, сохранить самобытность столицы и обеспечить прозрачность в деятельности органов государственной власти.

Как отметил глава МФО Николай Тищенко, нынешняя киевская власть путает самоуправление с самоуправством. «Киевские власти не чувствуют ответственности. В отличие от всех областей Украины, Киев сейчас не подконтролен никому. От этого и все наши проблемы. Как киевлянин я всем сердцем болею за столицу. Именно поэтому мы и решили объединиться, чтобы остановить этот беспредел».

Напомним, что сегодня Верховная Рада должна принять законопроект о столице во втором чтении, который позволит создать при Киевском городском совете свой собственный, независимый от центральной власти и правительства исполнительный комитет. Также он предполагает вернуть местное самоуправление на уровень районов в Киеве.