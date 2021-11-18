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В день голосования закона о столице Николай Тищенко презентовал МФО «КИЕВ ДЕЙСТВУЕТ»

18.11.2021 / 11:55
Сегодня в кулуарах Верховной Рады Украины депутаты презентовали межфракционное депутатское объединение «Киев действует», которое возглавил нардеп-мажоритарщик Николай Тищенко.

В МФО вошли депутаты из разных фракций, цель которых – повысить уровень конкурентоспособности экономики Киева, повысить комфорт жизни и благосостояние его жителей, сохранить самобытность столицы и обеспечить прозрачность в деятельности органов государственной власти. 

Как отметил глава МФО Николай Тищенко, нынешняя киевская власть путает самоуправление с самоуправством. «Киевские власти не чувствуют ответственности. В отличие от всех областей Украины, Киев сейчас не подконтролен никому. От этого и все наши проблемы. Как киевлянин я всем сердцем болею за столицу. Именно поэтому мы и решили объединиться, чтобы остановить этот беспредел». 

Напомним, что сегодня Верховная Рада должна принять законопроект о столице во втором чтении, который позволит создать при Киевском городском совете свой собственный, независимый от центральной власти и правительства исполнительный комитет. Также он предполагает вернуть местное самоуправление на уровень районов в Киеве.

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