Митрополит Антоний объяснил, чем опасна суета

Стремясь достичь успеха, человек в суете жизни теряет главное - стремление к Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Суетное – это все тщетное, временное, пустое. Человек всю жизнь гоняется за предметами пустыми, которых бы нужно избегать, а вот то, что действительно наполняет, не пускает в свою жизнь. Суетными являются удовольствия жизни. Слава, богатство, власть - всё суета», - отметил митрополит Антоний.

Владыка объяснил, что в порыве достичь благополучия, люди отвергают Бога, и впоследствии, страдают.

«Многие люди стремятся к благополучию. Но дело в том, что они хотят обрести блага без Бога, Дарителя всех благ. Безумцы стремятся получить благодеяния жизни во Христе, не приходя ко Христу…Зачастую мы думаем, что пребывание в стесненных обстоятельствах - будь то внешнее давление или другие смиряющие условия и ситуации – делает нас глубоко несчастными, но псалмопевец уверяет в обратном. В тесноте открывается простор. То есть стесненные обстоятельства, в которые мы поставлены Божьим Промыслом, помогают нам духовно расти. Мы словно сжатая пружина, которая после разжатия взмывает в воздух», - сказал управделами УПЦ.

По его словам, трудности и испытания необходимо воспринимать как шаги на пути к духовному росту и зрелости.

Митрополит Антоний поделился советом, который дает пророк Давид в псалме.

«Вечером, перед сном, когда тишина наполнит пространство и никто не беспокоит, просмотри события прожитого дня по совести. Где был груб или не прав; где обманул или обидел; оклеветал или позавидовал. Честно обличи самого себя. А после отдайте себя в руки Господа с полным упованием на Него: В руце Твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь. Следствием проверки своих действий явится раскаяние, которое должны запечатлеть принесением Богу искренней жертвы («жертва правды») и возложить надежду в устроении жизни на Него, а не на свою силу», - подытожил управделами УПЦ.