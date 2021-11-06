Священник УПЦ рассказал о традиции ставить свечи в храме

Свеча - это символ молитвы, символ нашей жертвы Богу.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом благочинный второго Дарницкого благочиния Украинской Православной Церкви, настоятель храма праведного Иоанна Кронштадтского протоиерей Нестор Коломиец рассказал на Ютуб-канале «Православная Церковь».

«Когда ставим в храме свечу и смотрим на огонек, который колеблется, это символизирует, что и молитва наша должна быть горячая и трепетная. Нужно молиться с благоговением, чувством смирения своего недостоинства перед Богом, с чувством того, что Господь не обязан исполнять нашу просьбу, только потому что мы поставили Ему свечку. Господь может исполнить нашу просьбу, нашу молитву только по своей милости», - пояснил отец Нестор.

Священник отметил, что многие люди относятся к свечам мистически, суеверно. «Это неправильно. Некоторые люди считают, что необходимо, чтобы свеча догорела до конца, чтобы не трогали и не переставляли ее...», - расказал он.

Протоиерей Нестор Коломиец отметил, что поставив свечу, человек проявляет свою любовь к Богу, жертвует, потому что покупая свечу в храме, этим жертвует на содержание храма.

«Если человек нуждается и у него нет денег, он может прийти в храм и не ставить свечи, просто молиться Богу. Он может попросить, чтобы ему дали свечку бесплатно. Но не нужно приносить свечи с собой, потому что они могут быть плохого качества и сильно коптить, к тому же это уже не является жертвой Богу. Если нет денег на свечу, то Господь примет молитву и без нее», - сказал священник УПЦ.