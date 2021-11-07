Митрополит Онуфрий призвал верующих УПЦ проповедовать своими добрыми поступками

Своими добрыми делами нужно проповедовать правду Божию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля».

Предстоятель УПЦ призвал проповедовать правду Божью - и не столько словами, сколько, прежде всего, своими делами.

По этому поводу Блаженнейший привел пример из быта двух женщин, живших в семейном общежитии.

«И одна женщина, и другая имели, как на подбор, неряшливых соседей. Первая женщина решила воспитать своих соседей с помощью наставлений. Она все сама убирала, но когда видела соседей, то читала им лекцию о чистоте. Однако на нее не обращали внимания. Ее это стало раздражать, и она сердилась и ругалась. В конце концов, она стала проклинать своих соседей за то, что они не держат чистоту. А те, в свою очередь, так озлобились на нее, что стали еще и умышленно сорить», — сказал владыка.

По словам архипастыря, другая женщина была христианкой. «Она тоже старательно убиралась, но понимала, что соседа, как и все в жизни, нам дает Бог. Поэтому она терпела, смирялась и даже старалась убирать не в свою очередь, когда этого никто не видел, чтобы никому не докучать.

Соседи не понимали ее и удивлялись. Как обычный человек, она тоже теряла терпение, когда видела, что его труд презирают и все равно сорят. Но не ругала и не упрекала соседей, а упрекала только себя — за то, что не имеет терпения и смирения к ближним. Соседи, видя ее жертвенность, скромность, смирение, наконец прониклись к ней уважением и любовью. Они начали сами себя исправлять, потому что им было стыдно ее оскорблять», - сказал он.

Как отметил Предстоятель, своими добрыми делами нужно проповедовать правду Божию.

«Господь говорит: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5: 16). Своими делами прославляем Отца Небесного, если делаем их с терпением, смирением, любовью. Не надо думать, что можем прославить Бога только громким большим ярким делом, которое увидят люди и удивятся. Такого может и не произойти. Нужно делать добрые дела как те, кто добывает золото. Золото не добывается большими слитками сразу. Преимущественно люди просеивают маленькие золотые песчинки, уже потом выплавляемые в слиток. Таким образом, нужно делать добрые дела. Не надо ждать того времени, когда сможем сделать какое-то большое доброе дело. Надо делать добро даже в мельчайших поступках, в самых рутинных делах нашей жизни, при этом сопровождая наши дела любовью, смирением, терпением», — подытожил Митрополит Онуфрий.