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Скоро уже 13 областей Украины будут в "красной зоне"

27.10.2021 / 09:03
Скоро уже 13 областей Украины будут в "красной зоне"
В скором времени в "красной" зоне эпидемической опасности будет уже 13 областей Украины, к "красному" уровню отнесут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября

Прямая речь: "Сегодня в Ровенской и Николаевской областях введен красный уровень эпидемической опасности.

На ближайшем заседании государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям будет принято решение о переводе в "красный" уровень еще пяти областей: Житомирской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской.

Также красный уровень остается на территории Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Сумской и Херсонской областей. В общей сложности это уже будет 13 областей в красном уровне эпидемической опасности".

Ляшко напомнил, что среднее время пребывания региона в красной зоне во время весенней волны было 37 дней.

Министр сказал, что сейчас ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты.

В некоторых областях показатель заполненности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, достигает уже 80%. Речь идет о Донецкой и Запорожской областях.

В целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для больных Covid-19, составляет 66%.

Чтобы уменьшить нагрузку на медицинскую систему, Минздрав вынужден вводить жесткие карантинные ограничения.

Источник

коронавирус, красная зона
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