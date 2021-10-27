Скоро уже 13 областей Украины будут в "красной зоне"

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17:59
ООН: концентрация парниковых газов достигла рекордного уровня
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16:21
Moderna объявила об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 среди детей возрастом от 6 до 11 лет
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14:47
Ученые выявили долговременные негативные последствия Covid, даже от легкой формы болезни
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13:55
Смерть украинки от выстрела Болдуина: следствие сосредоточило внимание на двух людях
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12:20
Эрдоган поручил МИД Турции решить вопрос с выдворением послов десяти стран, призвавших Анкару освободить гражданского активиста
- 17:59
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14:48
Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер
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10:50
Украина начнет терять ВВП при среднегодовой цене импортного газа выше $900/тыс. куб. м - первый вице-премьер
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10:19
Минэнерго отмечает стабильность работы энергосистемы Украины, несмотря на низкие запасы угля
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09:48
"Северный поток-2" не заработает до марта 2022 года - Госдеп США
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16:52
Субсидии в "красных" зонах будут начислять по-новому: что изменилось
- 14:48
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В Израиле на дне моря нашли 900-летний меч рыцаря-крестоносца
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Во Львове начали строительство индустриального парка
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06:22
В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
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07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
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08:09
Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
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