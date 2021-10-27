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Суд в Амстердаме приказал вернуть "скифское золото" Украине

27.10.2021 / 09:44
Апелляционный суд Амстердама решил, что коллекция так называемого "скифского золота" принадлежит Украине и должна вернуться украинскому государству.

О решении суда "Европейской правде" стало известно от источника в посольстве Украины в Нидерландах.

Дело касается коллекции "скифского золота", которая во время захвата Россией Крыма находилась на экспозиции в нидерландском музее.

14 декабря 2016 года суд Амстердама решил вернуть Украине "скифское золото", однако в январе 2017 года крымские музеи начали процесс обжалования решения.
Дело затянулось и было приостановлено до решения вопроса об отводе судьи по требованию Украины. Апелляционная палата суда Амстердама 28 октября прошлого года удовлетворила ходатайство Украины.

Решение суда приветствовал президент Владимир Зеленский.

В феврале 2014 года коллекция скифского золота была вывезена в Амстердам для участия в выставке "Крым: золото и тайны Черного моря", которая проходила в Музее Пирсона.

Выставка состоит из коллекций пяти музеев, один из которых находится в Киеве, а четыре - в Крыму. Среди 500 экспонатов выставки - артефакты из скифского золота, церемониальный шлем, драгоценные камни и мечи древних греков и скифов.

Украинская сторона заявила, что золото скифов из четырех крымских музеев должно вернуться в Украину. Россия настаивала на его возвращении в Крым, который она аннексировала в марте 2014 года.

Источник

суд, скифское золото
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