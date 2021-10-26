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В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь

26.10.2021 / 12:55
В Запорожье священник УПЦ передал детским интернатам благотворительную помощь
Источник: Центр информации УПЦ
В рамках общеепархиальной акции, приуроченной ко Всемирному дню паллиативной и хосписной помощи, священник посетил Запорожский детский дом-интернат и школы-интернаты №1 и №7

В Запорожье Украинская Православная Церковь оказала благотворительную помощь трем детским интернатам в рамках благотворительной акции «Любовь милосердствует».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, клирик Иоанно-Богословского храма протоиерей Димитрий Лопатко передал подарки, средства гигиены и бытовую.

В рамках общеепархиальной акции, приуроченной ко Всемирному дню паллиативной и хосписной помощи, священник посетил Запорожский детский дом-интернат и школы-интернаты №1 и №7.

В ходе общения с воспитанниками и сотрудниками детских интернатов отец Димитрий рассказал, что вера должна подтверждаться делами.

«Если человек, который называет себя верующим, не подтверждает свою веру реальными делами деятельной любви к ближнему, его слова ничего не стоят. Такая вера равносильна безверию. Наши прихожане, добрые и милосердные люди, никогда не забывают об этом, всегда откликаются на призыв Церкви» – сказал священник.

Источник: Inpress.ua
запорожье, благотворительность, сироты, УПЦ
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