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Невакцинированных госслужащих будут отстранять от работы с 8 ноября до момента вакцинации – Кабмин

26.10.2021 / 12:54
Кабинет министров Украины поручил руководителям государственных органов, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечить отстранение невакцинированных сотрудников от работы с 8 ноября до момента вакцинации.

В частности, согласно постановлению №1096 от 20 октября, с 8 ноября руководители государственных органов, руководители предприятий, учреждений и организаций должны обеспечить отстранение от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, обязательность прививок против СOVID-19 которых определена перечнем и которые отказываются или уклоняются от вакцинации.

Исключением являются лица, которые имеют абсолютные противопоказания к вакцинации и те, кто предоставил медицинское заключение о наличии таких противопоказаний.

Согласно документу, срок отстранения устанавливается до получения прививки против СOVID-19.

Источник

вакцинация, СOVID-19
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