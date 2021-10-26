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Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате до конца пребывания на должности - посол Германии

26.10.2021 / 12:23
Канцлер Германии Ангела Меркель будет работать над организацией встречи в Нормандском формате каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности, сообщила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

"С нашими французским коллегами мы уже очень много работаем над этой возможностью устроить встречу на уровне министров иностранных дел в Нормандском формате. Конечно, это действительно тяжело. На данное время пока еще нет четких представлений, когда она может состояться. Происходят контакты как с украинской, так и с российской сторонами. Федеральный канцлер сказала, пребывая в Киеве, что она будет работать над организацией этой встречи каждый день, до последнего дня пребывания на этой должности", - сказала Фельдгузен на конференции в Киеве 25 октября, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина".

Источник

Германия, Меркель, нормандский формат
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