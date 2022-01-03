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В Запорожье освятили новый храм УПЦ

03.01.2022 / 13:45
В Запорожье освятили новый храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Владыка пожелал стремиться в храм, чтобы очистить свои сердца от греха

В Запорожье освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святого праведного Иоанна Кронштадского.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на hramzp.ua, чин великого освящения совершил митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука.

После освящения в новом храме была отслужена первая Божественнаяя литургия.

Митрополит Лука поздравил общину во главе с настоятелем протоиереем Иоаном Лазорко с освящением храма и пожелал наполнять свои сердца Небесным светом и щедро делиться им со всем миром.

«Сегодня вы были свидетелями, как горела в храме в самом начале всего лишь одна свечка. Потом зажглась ещё одна архиереем в алтаре, потом священники зажгли и разошлись со свечами по всему храму. Загорелись лампадочки. Вот так и вера одного человека, - она подобна свече. Когда она одна, её легко задуть. Маленького дуновенья ветерка достаточно, чтобы она погасла. Но когда по всему миру зажгутся миллионы свечей, их не задуть. Вот для чего нужны храмы. Для того чтобы наполнять свои сердца Небесным светом. Чтобы свет веры Христовой воссиял в душе, осветил её, а затем могли этим светом делиться с этим миром», - отметил архиерей.

Владыка пожелал стремиться в храм, чтобы очистить свои сердца от греха.

«Человек призван творить добро, приумножать добро и бороться со злом. Призваны жить по любви. И уже этим исполним закон Христов. Сколько бы ни прошло лет, сколько бы поколений людей не сменилось на земле, а этот храм будет стоять. Господь будет приводить сюда людей, чтобы они научились творить добро и поступать по любви. Чтобы могли искоренять из себя всякий грех и всякую скверну. И Христос всегда будет помогать в этом. Сегодня нам, завтра нашим детям и внукам», - заключил митрополит Лука.

Источник: Inpress.ua
запорожье, УПЦ, новый храм
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