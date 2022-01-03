Войти | Зарегистрироваться
13:46

понедельник,
03 января
Онлайн
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
Страна
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В УПЦ рассказали, как тщеславие может навредить душе

03.01.2022 / 12:20
В УПЦ рассказали, как тщеславие может навредить душе
Источник: Центр информации УПЦ
Тщеславие и гордость, которые возникают в душе от мнения о себе и о своих заслугах, сделают так, что наши т.н. добрые дела станут погибельными

Совершая добрые дела не ради Бога, а ради удовлетворения своих амбиций и тщеславия, человек попадает во власть дьявола.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Сегодня больше распространено такое слово как «рейтинг», за который борются публичные люди. Что они только не делают для того, чтобы завоевать себе если не любовь, то хотя бы признание. Это могут быть в том числе и «добрые дела», но сделанные ради похвалы. Да и самые простые люди смотрят сколько у них подписчиков в социальных сетях, сколько «лайков» поставили под их фото. Тот ли это свет, о котором говорит Господь в Евангелии? Нет, конечно. Все это есть тьма гордости и эгоизма», - объяснил митрополит Лука.

Владыка напомнил, что тщеславие и гордость, которые возникают в душе от мнения о себе и о своих заслугах, сделают так, что «наши т.н. добрые дела станут для нас погибельными».

«Спаситель учит нас тому, что Он Сам есть Свет. И светить мы можем людям не своим собственным светом, которого у нас нет, а Светом Божественной благодати. Но для того, чтобы он у нас появился, нужно сделать свое сердце лампадой. Если мы зальем в грязную лампаду чистое масло, то фитилёк обязательно забьётся и огонек угаснет. Так и у нас должна быть чистота жизни, веры, мыслей, желаний, для того чтобы светить миру Божественной Любовью. Преподобный Серафим Саровский учит тому, что спасательными для нас могут быть только те добрые дела, которые мы творим Христа ради, во славу Божию. Все остальное не принесет нам никакой пользы», - подчеркнул митрополит Лука.

Владыка пожелал, чтобы Свет Благодати Господней всегда пребывал в сердце каждого человека.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 января
2 января
1 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.