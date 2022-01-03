Войти | Зарегистрироваться
12:15

понедельник,
03 января
Онлайн
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Страна
Радуцкий предлагает ввести налог на сладкие газированные напитки
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
Страна
Боррель: Кроме вторжения в Украину у Москвы есть другие не менее тревожные сценарии
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В РПЦ заявили, что не откажут в окормлении православным Турции

03.01.2022 / 11:30
В РПЦ заявили, что не откажут в окормлении православным Турции
Священный Синод РПЦ дал однозначную оценку действиям Фанара

В Русской Православной Церкви не откажут в окормлении православным верующим в Турции из-за церковного раскола, вызванного действиями Константинопольского патриарха в Украине.

Об этом сказал глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев), сообщают РИА Новости.

«Мы не могли отказать клирикам (Александрийского патриархата – ред.), осознавшим ошибочность позиции своего патриарха, в принятии их в лоно нашей церкви. Точно так же мы не можем отказывать православным верующим Турции (каноническая территория Константинопольского патриархата - ред.) в пастырском окормлении в условиях, когда Константинопольский патриарх стал на сторону раскола», - сказал митрополит Иларион.

Он подчеркнул, Священный Синод РПЦ дал однозначную оценку действиям Фанара.

«Сохраняя благодарную память о заслугах святой Константинопольской Церкви в деле просвещения Руси светом Христовой веры, подчеркнуть, что благородные подвиги приснопамятных святейших патриархов Константинопольских в прошлом не оправдывают нынешних канонических преступлений патриарха Варфоломея, поддержавшего раскол и вступившего в церковное общение с лицами, которые именуют себя православными архиереями, но не имеют канонической хиротонии», - напомнил владыка.

Митрополит Иларион подчеркнул, что благодарен Поместным Церквям, которые сохранили чистоту Православия.

«По вине Константинопольского патриарха в мировом православии создана ситуация канонического хаоса. В этой ситуации каждой Поместной Церкви приходится определяться, с кем она: с каноническим православием или с раскольниками и самосвятами. Наша Церковь свой выбор сделала. И мы благодарны тем Поместным Церквям, которые твердо стоят на страже священных канонов», - подытожил глава ОВЦС МП.

Как сообщалось ранее, в юрисдикцию Русской Православной Церкви приняли 102 клирика Александрийского Патриархата из восьми стран Африки.

Священный Синод Русской Православной Церкви постановил принять священнослужителей согласно поданным ранее прошениям.

 

Источник: Inpress.ua
РПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 января
2 января
1 января
31 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.