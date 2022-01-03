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Митрополит УПЦ объяснил, как преодолеть гнев на близких

03.01.2022 / 11:05
Митрополит УПЦ объяснил, как преодолеть гнев на близких
Источник: Центр информации УПЦ
Необходимо сохранять самообладание и относиться к ближним с любовью

Гневаясь на близких, в душе человека рождаются другие недостатки и пороки.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом в проповеди сказал митрополит Львовский и Галицкий Филарет.

«Духовный писатель XIX века архимандрит Никифор (Бажанов) в своей "Библейской энциклопедии" дал определение гнева как «сильного, возбуждённого состояния духа против ближнего, которое греховно или безгрешно, смотря по побуждению и по своей цели и степени», - отметил владыка Филарет.

«Отец Никифор пояснял, что безгрешный гнев проявляется в негодовании против греха. Осуждения же заслуживает гнев против ближнего, - подчеркнул митрополит. - Гневаясь на близких, мы создаём в своём сердце простор для рождения других, более острых состояний и пороков, а потому нам особенно следует его избегать».

 По его словам, гнев в общении с близкими подобен жёлтому сигналу светофора - «он сообщает, что нам следует прекратить беседу или спор, потому что ещё немного - и "загорится" красный, а движение на "красный" может привести к аварии - такому моменту отношений, который может стать в них точкой невозврата», - подчеркнул митрополит Филарет.

Владыка отметил, что необходимо сохранять самообладание и относиться к ближним с любовью.

 «Гнев против ближних не был свойствен Христу. Скорее всего, что и среди праотцев было множество личностей, которые всячески старались избегать этого состояния, были милостивыми и наполняли свою жизнь радостью и спокойствием», - заключил архиерей.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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