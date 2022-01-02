В Церкви объяснили, почему архиереи ПЦУ не имеют канонической хиротонии

Основная часть архиереев ПЦУ была рукоположена изверженным из сана и отлученным от Церкви бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко).

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.

«Согласно церковным правилам, епископ должен быть рукоположен двумя или тремя епископами, имеющими соответствующий канонический статус. То есть не запрещенными в священнослужении, не лишенными сана, не преданными анафеме, не находящимися под судом. Тем более, не лицами, выдающими себя за епископов, но таковыми не являющимися. Так называемые архиереи украинского раскола рукоположены без соблюдения этих основополагающих принципов», - пояснил митрополит Иларион.

Некоторые из них, как он напомнил, были рукоположены лишенным сана епископом Русской Церкви и диаконом, который выдавал себя за епископа, но в действительности не имел даже сана священника. «К подписям этих двух лиц на свидетельстве о рукоположении была задним числом добавлена поддельная подпись умершего иерарха Русской Церкви. Раскольники подсунули фальшивку в Константинополь, и там, не вникая в детали, сочли подпись за подлинную. Об этой печальной истории упоминается в документе «О недействительности хиротоний украинских раскольников и неканоничности «Православной церкви Украины»», подготовленном секретариатом Синодальной библейско-богословской комиссии. Более подробно история разбирается в статье Сергея Шумило «Самозваный «епископ» Викентий Чекалин и его участие в первых хиротониях УАПЦ в марте 1990 года», - продолжил глава ОВЦС МП.

Архиерей подчеркнул, что основная часть так называемых архиереев ПЦУ была рукоположена изверженным из сана и отлученным от Церкви бывшим митрополитом Киевским Филаретом (Денисенко).

«С нашей точки зрения, они не являются архиереями. Но Константинополь их признал таковыми без перерукоположения, а Филарету «вернул» архиерейский сан. Сегодня Филарет, именующий себя Патриархом Киевским и всея Руси-Украины, отделился от ПЦУ, создал раскол в расколе, принимает в общение греческих старостильников. При этом ни ПЦУ не запрещает его в священнослужении, ни Константинополь не отзывает своего решения о возвращении ему сана», - пояснил владыка.

По вине Константинопольского Патриарха в мировом Православии создана ситуация канонического хаоса, отметил митрополит Иларион.

«В этой ситуации каждой Поместной Церкви приходится определяться, с кем она: с каноническим Православием или с раскольниками и самосвятами. Наша Церковь свой выбор сделала. И мы благодарны тем Поместным Церквам, которые твердо стоят на страже священных канонов», - заключил глава ОВЦС МП.