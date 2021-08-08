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В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ

08.08.2021 / 20:20
В Запорожье неизвестные подожгли храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
На месте происшествия специалисты обнаружили емкость с зажигательной смесью, зажигалку, пакет с углем и следы смеси на стенах храма

В Запорожье в ночь с 5 на 6 августа неизвестные подожгли строящийся храм-часовню святого праведного Петра Калнышевского.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Приблизительно в 3 часа ночи храм подвергся акту вандализма – был осуществлен преднамеренный его поджег. Начинающийся пожар заметил мимо проходящий неравнодушный житель этого микрорайона, вызвавший пожарную бригаду, которая прибыла вовремя, за ними сразу прибыл наряд полиции. До приезда пожарных молодой человек, сам начал тушить огонь, забрасывая дверь и стены песком. Благодаря его отважным действиям огонь до приезда бригады не успел распространиться достаточно сильно. Пострадали только двери храма и примыкающие стены», – рассказал митрополит Лука.

Он отметил, что на месте происшествия специалисты обнаружили емкость с зажигательной смесью, зажигалку, пакет с углем и следы смеси на стенах храма.

Владыка обратил внимание на то, что, к сожалению, это не первое покушение на храмы Украинской Православной Церкви.

«Особенно сейчас, когда на государственном уровне происходит пиар запланированного приезда в Украину Стамбульского патриарха Варфоломея, адепты которого уже в открытую унижают верных чад Украинской Православной Церкви. Остается надеяться, что власть поставит интересы и благополучие народа Украины выше своих личных интересов и прекратит вносить смуту в умы и сердца граждан», - заключил митрополит.

 

Источник: Inpress.ua
запорожье, УПЦ, поджог храма
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