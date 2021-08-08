Епископ УПЦ рассказал, как на Афоне относятся к признанию ПЦУ

Большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

«Монастыри Каракал, Филофей, Констамонит, Пантелеимонов, Хиландар, Зограф, Дохиар категорически выступают против признания украинского раскола (именно так насельники упомянутых монастырей называют представителей ПЦУ). В частных разговорах против признания ПЦУ высказывается также игумен монастыря Ватопед Ефрем. На этой же позиции настаивает практическая большинство келий и скитов Афона», — отметил епископ Виктор, ссылаясь на рассказы паломников УПЦ, побывавших в последнее время на Святой горе Афон.

Владыка подчеркнул, что достаточно часто условием пребывания в монастыре, кельи или скита Афона является принадлежность к УПЦ. «Например, игумен Констамонита отказывает в выдаче документов представителям ПЦУ, а в келье, расположенной в непосредственной близости к скиту святой Анны, у наших паломников прямо спросили которого митрополита они вспоминают во время богослужения. Услышав имя Блаженнейшего Онуфрия, монахи заявили, что это единственный и канонический митрополит Киевский, Предстоятель Украинской Церкви», - рассказал он.

«Вместе с тем афониты рассказывают, что на Фанаре было принято решение предоставить возможность представителям ПЦУ поселяться на Святой Горе, а именно в скиту пророка Илии. Это стало одной из причин того, что на интронизации нового игумена Филимона присутствовал митрополит Халкидонский Эммануил (Адамакис) и два игумена монастырей, которые поддержали ПЦУ. Сам отец Филимон не является сторонником признания ПЦУ, а потому, как говорят афониты, фанариоты пытались его «убедить» в неправильности такой позиции», - пояснил архиерей.

Епископ Виктор отметил, что большинство афонских монахов сильно недовольны возможной перспективой поселения на Святой Горе представителей ПЦУ и готовы сделать все от них зависящее, чтобы не допустить этого.

«Кроме того, большое количество греческого духовенства и мирян жестко критикуют признания ПЦУ со стороны Элладской Церкви. Среди верующих Греции появляется все больше тех, кто считает ошибочным это решение. Именно такая позиция, как говорят на Афоне, привела к тому, что во время празднования 1033-й годовщины Крещения Руси Элладская Церковь не направила своего представителя в Киев по приглашению ПЦУ», - продолжил владыка.

Архиерей УПЦ считает, что вся выше приведенная информация, сообщенная духовенством и верующими нашей Церкви после паломничества на Святую Гору Афон, еще раз наводит на вывод, что ситуация с «украинским церковным вопросом» порождает внутренние проблемы в среде тех, кто признал ПЦУ, и усиливает как церковное, так и личностное разделение.

«Очевидно, что в такой способ, которым пошел Константинопольский патриарх Варфоломей, время не только не вылечит эту рану, а только усугубит ее. Потому что вылечить можно только соборным решением. И до тех пор пока на Фанаре это не поймут, Православная Церковь будет страдать от раскола», - заключил епископ Виктор (Коцаба).