Войти | Зарегистрироваться
09:13

понедельник,
09 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач

09.08.2021 / 09:02
Почти 99% тяжелого течения "Дельты" приходится на невакцинированных – санврач
Высокая смертность при инфицировании штаммом коронавируса "Дельта" наблюдается среди невакцинированных.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

Прямая речь: "Действительно человек, инфицированный штаммом "Дельта", гораздо заразнее и у него большее количество вирусных частиц находится в верхних дыхательных путях. И в то же время она (болезнь - ред.) действительно чаще приводит к госпитализации человека, то есть она тяжелее протекает у человека, инфицированного штаммом "Дельта". Однако по летальности разные страны дают разную информацию.

Чаще всего высокие уровни смертности при инфицировании "Дельтой" наблюдались именно среди невакцинированного населения. В тех странах, где подавляющее большинство населения было вакцинировано, цифры смертности не отличались от, например, штамма "Альфа"".

Он подтвердил, что эффективность вакцины в случае инфицирования "Дельтой" снижается на 10 процентов.

"Но все равно защита есть. И сейчас те страны, где регистрируется вспышка "Дельты", показывают, что преобладающие проценты смертности, преобладающие проценты тяжелого течения (это почти 98-99%), то это среди невакцинированного населения", - пояснил главный санврач.

Источник

коронавирус, Дельта
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 августа
8 августа
7 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.