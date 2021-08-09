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Ляшко сказал, где можно получить международный сертификат о вакцинации

09.08.2021 / 10:14
Международное свидетельство о вакцинации от COVID-19 можно получить у семейного врача.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире канала "1+1".

Прямая речь: "Международные сертификаты о проведении вакцинации сегодня доступны. Вы обращаетесь к своему семейному врачу или лечащему врачу после того, как вам провели прививки два раза вакциной против COVID-19.

У нас все вакцины признаны ВОЗ, поэтому на каждую из них семейный врач вам выдаст международный сертификат о проведении вакцинации".

Он добавил, что это свидетельство не должно быть обязательно на желтой бумаге, как считают в некоторых медучреждениях.

"Не на желтом бланке, как ищут. А распечатка с печатью врача и учреждения. Все. Это международный сертификат, который признается, поскольку он предусмотрен международными медико-санитарными правилами", - сказал Ляшко.

Он добавил, что ковидный электронный сертификат введен ЕС дополнительно. Украина получила техническое задание к этому электронному приложению и разработала свое.

Сейчас после технической экспертизы украинский ковид-сертификат полностью соответствует требованиям ЕС.

"Сейчас завершается бета-тестирование, дошлифовываются юридические аспекты, и у украинцев будет ковидный сертификат, аналогичный тому, что в ЕС. Поэтому нам для путешествий не нужен будет международный сертификат, мы будем путешествовать по электронному документу", - сказал Ляшко.

Источник

вакцина, сертификат
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