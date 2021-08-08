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На Буковине сторонники ПЦУ пытались опечатать храм УПЦ

08.08.2021 / 19:55
На Буковине сторонники ПЦУ пытались опечатать храм УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
Верующие УПЦ объяснили им, что они не имеют никаких прав совершать такие действия

На Буковине в селе Михальча сторонники ПЦУ пришли к верующим УПЦ и потребовали ключи от храма в честь Успения Божией Матери.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, сторонники ПЦУ объяснили, что они хотят сделать опись имущества и опечатать храм УПЦ.

Делегацию возглавил учитель школы села Михальча Василий Маскаль, который работает в местной школе еще с советских времен. Этот учитель раньше был активным коммунистом, а сейчас является одним из активных сторонников ПЦУ в селе. Именно он пришел с группой поддержки и хотел опечатать храм.

Верующие УПЦ объяснили им, что они не имеют никаких прав совершать такие действия.

Как сообщалось, 20 февраля 2021 года община Успенского храма УПЦ в селе Михальча Черновицкой области в очередной раз подверглась нападкам со стороны активистов ПЦУ, которые пытаются захватить храм.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Черновицко-Буковинская епархия
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