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Пекин летом дважды испытал гиперзвуковое оружие - FT

22.10.2021 / 12:17
Китай летом по меньшей мере дважды проводил испытания гиперзвукового оружия.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на четырех человек, ознакомленных с данными разведки США.

По данным собеседников, первый тест состоялся 27 июля. Тогда китайские военные совершили запуск ракеты с гиперзвуковым летательным аппаратом, которая способна нести ядерное оружие.

Второе испытание проходило 13 августа. При этом ранее издание информировало об этом тесте, как о единственном, который был проведен КНР.

Отмечается, что в Белом доме отказались комментировать новость.

Напомним, в начале этой недели издание Financial Times со ссылкой на пять информированных источников сообщило, что Китай в августе этого года испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.

Утверждалось, что ракета облетела Землю на низкой орбите, а затем была направлена ​​в цель, "продемонстрировав передовые космические возможности, которые застали врасплох разведку США".

Представитель МИД Китая Жао Лиджиан опроверг новость издания Financial Times. По его словам, было проведено плановое испытание для проверки различных типов технологий многократного использования космических кораблей.

Источник

оружие, Китай
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