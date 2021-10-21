Правительство Латвии объявило жесткий локдаун до 15 ноября

В этот период не будут работать магазины, за исключением магазинов товаров первой необходимости, а также будут доступны только самые необходимые услуги.

Во время локдауна вводятся требования, которые призваны максимально ограничить контакты между людьми из разных семей, чтобы предотвратить коллапс системы здравоохранения.

Чтобы предотвратить возможность людей собираться вместе на частных мероприятиях, вводится запрет покидать место жительства с 20:00 до 5:00, за исключением тех случаев, когда необходимо выполнять рабочие обязанности.

С учетом того, что учреждения образования являются важной частью цепочки распространения COVID-19, временно прекращается очное обучение в школах. Его планируется постепенно возобновить после 1 ноября, и первыми в школы смогут вернуться 1-3 классы.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

С 21 октября до 15 ноября запрещены любые частные мероприятия, неорганизованные собрания в рамках более чем одного домохозяйства, пикеты и подобные мероприятия, а также приостанавливается оказание любых очных услуг, которые не являются жизненно необходимыми.

Исключением являются неотложные случаи, например, похороны и крещение, когда могут собираться члены двух домохозяйств общим числом до 10 человек, не считая работников сферы ритуальных услуг. Похоронные церемонии могут проводиться только вне помещений.

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, оказание услуг, работу учреждений образования, частные и публичные мероприятия, но преимущественно только в "зеленом режиме" - для людей, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и могут предъявить сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании.

Источник