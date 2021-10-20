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Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун

20.10.2021 / 16:49
Кризисный совет в Латвии принял решение ввести локдаун из 21 октября по 15 ноября.

 

Об этом сообщает DELFI

Дословно: "Кризисный совет под руководством премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша в понедельник принял решение ввести жесткие меры по борьбе с распространением Covid-19

Кабинет министров должен утвердить пакет мер на чрезвычайном заседании в среду, 20 октября. В случае позитивного решения они вступят в силу 21 октября.

Кариньш заявил, они будут действовать в течение четырех недель, до 15 ноября".

Правительство Латвии приняло следующие решения:

Локдаун с 21 октября по 15 ноября.

С 20:00 до 5:00 вводится комендантский час.
Осенние каникулы продлены на одну неделю. После 1 ноября 1-3 классы будут учиться в школе, остальные уходят на удаленное обучение еще на две недели.

Продолжают работать детсады (дежурные группы).

Обучение в вузах и профессиональных учебных заведениях будет идти удаленно.

Будут закрыты все магазины, кроме тех, которые обеспечивают продажу товаров первой необходимости.

Будет ограничено предоставление услуг (в том числе, будут закрыты парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания)

Будут запрещены спортивные, развлекательные и культурные мероприятия (кино, театр, концерты).

Будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле.

Ограничения на путешествия для латвийцев пока не вводятся. По словам Кариньша, сейчас жители Латвии более опасны для других стран, чем иностранцы для латвийцев.

Программы помощи, в том числе пособия по простою, будут восстановлены, отметил Кариньш. По его словам, решение будет принято в ближайшие дни.

Кариньш и Павлютс (глава Минздрава Латвии) принесли извинения всем вакцинированным жителям страны.

Они признали, что процесс вакцинации в стране фактически провалился, и это стало причиной для введения ограничений.

После 15 ноября правительство планирует возобновить работу магазинов, поставщиков услуг, позволить частные и публичные мероприятия.

Напомним: Совет по кризисному управлению в Латвии принял решение объявить в стране чрезвычайное положение сроком на три месяца.

Источник

Латвия, локдаун
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