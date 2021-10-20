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Германия и Франция уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США - Лавров

20.10.2021 / 15:16
Германия и Франция ранее уже отказывали в расширении нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе за счет США. Это было еще при государственном секретаре Джоне Керри.

Об этом шла речь на брифинге министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

"Еще когда Джон Керри был государственным секретарем и приезжал с очередным визитом в Москву, мы были на приеме у Путина. Путин сказал, мы видим, что американцы влияют на Украину… может поговорить с Германией и Францией, чтобы вы подключились к нормандскому формату? Это было при мне", - отметил Лавров.

По его словам, Керри был готов подумать, если бы стороны нормандского формата пригласили США.

"Ну и потом мы спросили у немцев и французов. Они сказали "категорически нет", мы должны работать в формате, который был создан, в котором были подписаны минские договоренности", - добавил Лавров.

Он подчеркнул, что у США якобы "доминирующее влияние" на президента Украины Владимира Зеленского, и если они готовы поддержать выполнение минских соглашений, то "дело можно решить очень быстро".

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в рамках своего визита в Россию обсуждала возможность привлечения Вашингтона к процессу урегулирования ситуации на Донбассе.

Источник

РФ, Лавров
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