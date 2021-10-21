Киевская духовная академия УПЦ издала перевод неканонических книг Священного Писания

-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
10:46
Столтенберг назвал нынешние отношения НАТО с РФ самыми плохими со времен холодной войны
-
16:49
Комендантский час и закрытые магазины – в Латвии вводят локдаун
-
15:16
Германия и Франция уже отказывали в расширении нормандского формата за счет США - Лавров
-
11:46
Россия приостанавливает работу представительства при НАТО
-
16:18
Анкара ожидает от Берлина сохранения курса Меркель - Эрдоган
- 10:46
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
14:23
Украина выполнила все условия для получения транша МВФ в $700 млн по программе stand-by - советник президента
-
12:19
Рада приняла проект госбюджета-2022 в первом чтении
-
15:47
Зеленский хочет уволить главу НБУ Шевченко, Ермак ищет кандидатов – Bloomberg
-
14:42
Украина и МВФ на уровне персонала договорились о втором транше stand-by на $700 млн и продлении программы до конца июня-2022
-
11:15
"Нафтогаз" подал возражения против сертификации "Северного потока-2" германскому регулятору - глава правления НАК
- 14:23
-
-
-
-
-
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики
-
06:16
Во Львове начали строительство индустриального парка
-
06:22
В Харькове и Киеве накрыли два колцентра, которые обманули граждан США на $ 7,5 миллиона
-
07:23
Один из самых богатых людей Румынии погиб в авиакатастрофе
-
08:09
Китай запустил космогрузовик "Тяньчжоу-3"
-
08:09
Зоопарк в Китае показал панд-близнецов, родившихся 100 дней назад
- 06:16
-
Популярное в рубрикеПоследние новости рубрики