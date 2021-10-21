Вакцина Pfizer на 93% предотвращает госпитализации детей и подростков

Об этом говорится в исследовании Центров по контролю и предотвращению заболеваний (CDC) США, передает The Guardian.

Как отмечается, исследование проводилось в период с июня по сентябрь, когда вариант вируса "Дельта" был наиболее распространенным.

Эксперты изучили данные 179 пациентов из 19 детских больниц. 97% участников исследования не были вакцинированы. Из них около 16% нуждались в аппаратах жизнеобеспечения.

Авторы исследования отметили, что данные "подчеркивают важность вакцинации для защиты молодежи США от тяжелого течения COVID-19".

Сейчас разрешение на применение COVID-вакцины производства Pfizer/BioNTech действует для людей старше 12 лет. В начале октября компании Pfizer Inc. и BioNTech SE обратились к американскому регулятору в сфере здравоохранения с просьбой разрешить применение вакцины против COVID-19 для детей от 5 до 11 лет.

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