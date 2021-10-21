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У каждого десятого сотрудника пищеблоков в учебных заведениях Украины обнаружен золотистый стафилококк - Минздрав

21.10.2021 / 16:51
Региональные Центры контроля и профилактики болезней Минздрава Украины за 8 дней (с 11 по 19 октября) проведения внезапных проверок работников пищеблоков в учебных заведениях на наличие золотистого стафилококка обследовали 9 117 человек, у 10% из которых обнаружили указанную бактерию.

Как сообщает пресс-служба Минздрава в среду, в ходе проверок было обследовано 3 951 сотрудников пищеблоков в учреждениях дошкольного образования, 4610 - в учреждениях общего среднего образования, 44 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 436 - в интернатах, 76 - в других заведениях.

"По результатам обследований 940 человек имеют положительный результат теста на носительство стафилококка, среди них: 422 человека - в учреждениях дошкольного образования, 455 - в учреждениях общего среднего образования, 3 - в детских заведениях оздоровления и отдыха, 55 - в интернатах, пятый пищеблоках других заведений. Выявленные носители инфекций будут отстранены от работы на время лечения и до полного выздоровления", - говорится в сообщении.

Уточняется, что результаты еще 2 283 исследований ожидаются.

"Внезапные проверки прошли в 3 002 заведениях. Проверили 1 410 учреждений дошкольного образования, 1 477 учреждений общего среднего образования, 8 детских заведений оздоровления и отдыха, 77 интернатов, 30 других заведений", - отмечают в Минздраве.

Там уточняют, что проверки осуществляются региональными Центрами контроля и профилактики болезней Минздрава Украины совместно с госучреждением "Житомирский областной лабораторный центр" во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Украины от 07.10.2021 № 15 "Об организации проведения внеочередных обследований работников пищеблоков учебных заведений, детских учреждениях оздоровления и отдыха, детских домов-интернатов в связи ухудшением эпидемической ситуации".

Как сообщалось, в сентябре стало известно, что Министерство здравоохранения возобновит проверки работников на золотистый стафилококк в связи с массовым отравлением 92 детей в Хмельницком учебно-воспитательном объединении №1 "Школа-детский сад".

По результатам расследования вспышка произошла из-за заражения золотистым стафилококком сырья и готовых блюд от четырех работников пищеблока учреждения.

Источник

питание, золотистый стафилококк
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