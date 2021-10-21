Москва официально признала участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины – Украинская делегация в ТКГ

Об этом говорится в заявлении Украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу.

"МИД РФ официально признал участие российских граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Поздравляем российских представителей с этим мужественным шагом: признавать реальность после восьми лет последовательной лжи трудно", - говорится в сообщении, обнародованном в Фейсбуке 20 октября.

В Делегации отмечают, что от российской дипломатии ожидают "сил и вдохновения во взятии следующего барьера", а именно официального признания полной ответственности руководства РФ за решение и продолжение международного вооруженного конфликта на востоке Украины.

"Это является главным залогом начала процесса реального мирного урегулирования", - добавляют они.

Как сообщалось, 13 октября оперативная группа Вооруженных сил Украины задержала представителя российских вооруженных формирований, гражданина РФ, уроженца украинского Алчевска (Донецкая обл.) Косяка Андрея Валентиновича.

Задержанный состоял в группе вооруженных лиц, которые с повязками Совместного центра по контролю и координации под предлогом разминирования проводили разведку оставленных Вооруженными силами Украины позиций вблизи Золотого.

У него были изъяты оружие, боеприпасы, военный билет и российский паспорт, который, судя по записи, он получил в феврале 2021 года. Косяк также подозревается в совершении в 2010 году тяжкого преступления в соответствии со статьей 115 УК Украины (умышленное убийство).

В МИД России потребовали у украинской стороны сообщить о его местонахождении и обеспечить к нему консульский доступ, а также соблюдения его прав.

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