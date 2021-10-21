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Возможное исключение Украины из "зеленого списка" ЕС не отменяет безвиз и не означает тотальное закрытие границ - Кулеба

21.10.2021 / 15:56
Возможное исключение Украины из "зеленого списка" Евросоюза не отменяет безвизовый режим, а вводит ограничения на несущественные туристические поездки, и не означает тотального закрытия границ для граждан Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В случае принятия решение Евросоюза об исключении Украины из "зеленой зоны" ни в коем случае не отменяет безвиз, оно только вводит временные ограничения на несущественные туристические поездки. Это делается с целью противодействия распространению коронавирусной болезни", - сказал Кулеба на онлайн-брифинге 20 октября.

Он отметил, что решение будет пересмотрено во время одного из следующих обновлений списка в случае, если эпидемическая ситуация улучшится.

"В случае принятия, решение ЕС не устанавливает автоматически новые правила пересечения границы, а только дает рекомендацию государствам-членам ЕС. Окончательное решение о разрешении или ограничении того или иного типа поездок граждан Украины каждое государство-член ЕС принимает отдельно на национальном уровне. Опыт некоторых наших соседей, которые в предыдущие недели уже были исключены из "зеленого списка" ЕС, демонстрирует, что не следует ожидать тотального закрытия границ", - добавил Кулеба.

Министр заверил, что МИД Украины продолжает держать руку на пульсе этой ситуации.

"МИД и посольства уже активно работают с иностранными партнерами, чтобы даже в сложных условиях пандемии круг стран, открытых для путешествий, оставался максимально широким и в дальнейшем расширялся. Это включает и активную работу со странами ЕС, которые отдельно будут принимать решение о режиме въезда граждан Украины с учетом рекомендаций ЕС", - пояснил он.

Кулеба указал, что МИД будет применять все инструменты, которые есть в его распоряжении, чтобы оставить открытыми для украинцев максимальное количество стран, даже в случае исключения Украины из "зеленого списка".

"Но помогите нам в этих усилиях, вакцинируйтесь", - сказал он.

Глава МИД обратил внимание на то, что по состоянию на сейчас Украина еще находится в "зеленом списке" ЕС, в то же время, действительно, есть вероятность, что Совет ЕС примет решение об исключении Украины из этого списка.

Источник

ЕС, Кулеба
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