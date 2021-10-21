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На Афоне обрели останки старца Иосифа Ватопедского

21.10.2021 / 15:45
На Афоне обрели останки старца Иосифа Ватопедского
Источник: orthodoxianewsagency.gr
Известный афонский подвижник Иосиф Ватопедский почил 1 июля 2009 года

На Святой Горе Афон в монастыре Ватопед обрели честные мощи подвижника и старца Иосифа Ватопедского.

Обретение останков возглавил ученик старца митрополит Лимассольский Афанасий, сообщает сайт orthodoxia.

После вечернего богослужения участники обретения процессией отправились к могиле старца, где была совершена особая церемония по извлечению мощей. Пока хор монастыря пел гимны, гробница была раскопана, и были обнаружены кости, которые братья осторожно извлекали из гробницы и после омыли вином.

Известный афонский подвижник Иосиф Ватопедский почил 1 июля 2009 года. Силами выдающегося старца и его братства возродилось много монастырей, в том числе известная афонская обитель Ватопед.

Как сообщалось ранее, в Киеве состоялась презентация первого тома книги об афонском подвижнике старце Иосифе Ватопедском на украинском языке. Книга была переведена к 100-летию со дня рождения известного афонского подвижника.

Источник: Inpress.ua
Афон, Иосиф Ватопедский
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