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Закрытие школ и отмена плановых операций: Львов усилит карантинные мероприятия

07.10.2021 / 12:52
Городской голова Львова Андрей Садовый планирует с 14 октября усилить карантинные мероприятия из-за неутешительной динамики увеличения количества больных коронавирусом в областном центре.

Об этом сообщает Telegram-канал мэра Львова Андрея Садового

Прямая речь: "Имеем плохую статистику заболеваемости коронавирусом, поэтому нужно принимать сложные и непопулярные решения. Но делать это необходимо с умом".

Как сообщает Садовый, львовский городской штаб оперативного реагирования рекомендовал городским властям усилить карантинные ограничения, начиная с 14 октября.

В частности, речь идет об ограничении массовых мероприятий, переводе учебных заведений на дистанционный режим работы и прекращении плановых операций в больницах, которые принимают больных с COVID-19.

По словам мэра Львова, окончательная информация по усилению карантина будет известна после заседания Нацкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 8 октября.

Напомним, в понедельник, 4 октября, Садовый заявил, что Львов уже на днях будет в "красной" зоне по опасности распространения COVID-19.

В среду, 6 октября, премьер страны Денис Шмыгаль заявил, что в ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в "красную" зону по распространению коронавируса.

С 23 сентября по всей территории Украины был введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.

Источник

коронавирус, карантин, Львов
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