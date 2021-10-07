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Разумков в ожидании отставки увеличил количество журналистов в Раде

07.10.2021 / 11:50
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков позволил большему количеству журналистов работать на втором и третьем этажах парламента, чем было до этого.

Об этом сообщила пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний в Facebook

Прямая речь Туний: "В связи с многочисленными обращениями журналистов, глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах!

Теперь в пресс-центре на 3-м этаже может работать до 200 человек; на балконе прессы в зале заседаний – 30 человек, в кулуарах 2-го этажа – 200 человек.

Также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа".

Ограничения для работы журналистов в парламенте были связаны с карантином.

Пресс-секретарь спикера парламента обнародовала новое распоряжение Разумкова, выданное 6 октября.

Напомним: 5 октября Разумкова отстранили от ведения заседаний Верховной Рады на 2 дня, а 7 октября его могут отозвать с должности.

12 марта 2020 года, с началом карантина, глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение "О дополнительных мерах по предупреждению возникновения острой респираторной болезни". Журналистов в парламент на период карантина пускали только в пресс-центре на 3 этаже, кулуары 2 этажа для журналистов были закрыты. Также работникам СМИ ограничили допуск в админздания парламента.

С 1 июня 2020 года операторам и фотокорреспондентам разрешили работать в ложе прессы парламента – но не более 30 человек одновременно. В ложу прессы решили пускать 15 операторов и 15 фотографов.

6 сентября 2021 года Разумков сообщил, что для журналистов частично, примерно на 2/3, откроют кулуары на 2-м этаже Верховной Рады: на второй этаж позволили попадать до 40 журналистам по специальным карточкам.

Источник

журналисты, ВР, Разумков
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