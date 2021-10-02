На Херсонщине освящен новый храм УПЦ

На Херсонщине в селе Новопавловка освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на pravoslavie.ks.ua, чин освящения храма совершил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн.

После освящения в храме была совершена Божественная литургия.

В конце богослужения духовенство и верующие прошли вокруг храма крестным ходом.

Митрополит Иоанн поздравил общину с престольным праздником и освящением храма, а также отметил труды настоятеля и прихожан церковными наградами.

Как сообщалось ранее, в Винницкой области в селе Юлиямполь митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит освятил новый храм Украинской Православной Церкви в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а на Черниговщине в селе Яблоновка митрополит Нежинский и Прилукский Климент освятил в честь святых мучениц часовню.