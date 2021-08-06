Войти | Зарегистрироваться
12:49

пятница,
06 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Львовщине и Херсонщине освятили новые храмы УПЦ

06.08.2021 / 12:25
На Львовщине и Херсонщине освятили новые храмы УПЦ
Источник: Центр информации УПЦ
За богослужением помолились о мире в Украине и прекращении эпидемии коронавируса

На Херсонщине в селе Азовское Генического района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой news.church.ua, чин великого освящения храма и Божественную литургию совершил митрополит Новокаховский и Генический Филарет (Зверев).

За богослужением помолились о мире в Украине и прекращении эпидемии коронавируса.

Митрополит Филарет поздравил всех с освящением нового храма и наградил церковными орденами благотворителей.

На Львовщине в селе Верхняя Яблонька Турковского района Львовской области освятили новый храм УПЦ в честь Почаевской иконы Божией Матери.

По благословению митрополита Львовского и Галицкого Филарета (Кучерова) освящение и праздничную Божественную литургию возглавил секретарь епархиального управления протоиерей Александр Иванченко.

После крестного хода отец Александр наградил благотворителей и работников прихода церковными наградами.

Как сообщалось, на Черкащине в селе Думанцы освятили новый храм УПЦ в честь святителя Николая Чудотворца.

На Житомирщине митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил храм в честь Почаевской иконы Божией Матери в селе Повч Коростенского района, а в селе Калиновка Олевского района освятил новый храм в честь святого равноапостольного великого князя Владимира.

Источник: Inpress.ua
херсонская область, УПЦ, новый храм, львовская епархия
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
6 августа
5 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.