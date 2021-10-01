Митрополит УПЦ объяснил, как научиться переносить испытания без раздражения

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Саркози получил 1 год тюрьмы за махинации с финансированием избирательной кампании
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Лукашенко: Мы с Путиным создадим союз прочнее государства
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15:19
Евросоюз вакцинировал от коронавируса 70% взрослого населения
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17:18
В Польше собираются продлить режим ЧС из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией
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16:15
Байден получил третью прививку от COVID
- 15:12
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09:43
Тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут - Зеленский
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14:21
Газ в Европе обновил максимум, достигнув $1053/тыс. куб. м
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10:23
Украина запретила импорт э/э из РФ и Беларуси еще на месяц – до 1 ноября 2021г
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09:42
Премьер Украины поручил министру энергетики ежедневно информировать общество о подготовке к осенне-зимнему периоду
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14:17
Минимальная пенсия для людей от 70 лет при полном стаже в 2022 году будет 3 тыс. грн - Лазебная
- 09:43
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06:20
В Национальной опере прошел гала-концерт "Музыкальная благодарность врачам"
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Шестерых человек доставили в больницу после пожара в Умани
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06:12
На Шри-Ланке впервые за 80 лет родились слонята-близнецы
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06:06
В Киеве открыли документальную выставку "Холокост"
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05:55
В Харькове открыли памятник крысе
- 06:20
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