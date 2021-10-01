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В Нежинской епархии УПЦ освящена часовня

01.10.2021 / 15:19
В Нежинской епархии УПЦ освящена часовня
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Климент вознес заупокойные молитвы на могилах усопших православных христиан

На Черниговщине освящена часовня Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, часовню в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любви и матери их Софии в Яблоновке освятил митрополит Климент.

Владыка встретился с прихожанами Спасо-Преображенского храма УПЦ в Яблоновке и настоятелем общины протоиереем Владимиром Дреботом, которые построили часовню в честь святых мучениц на сельском кладбище.

После освящения часовни митрополит Климент вознес заупокойные молитвы на могилах усопших православных христиан. Он также поблагодарил верующих села за труды во славу Божью.

Как сообщалось ранее, на Киевщине в Белой Церкови митрополит Августин освятил новый храм УПЦ в честь великомученика и целителя Пантелеимона, в селе Поправка - Свято-Николаевский храм, а также на Житомирщине в селе Раковичи митрополит Овручский и Коростенский Виссарион освятил новый храм в честь иконы «Спас Нерукотворный».

 

Источник: Inpress.ua
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