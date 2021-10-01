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Арбитраж в Гааге 11 октября начнет слушания по "морскому делу" Украины против Украины

01.10.2021 / 14:52
Арбитражный трибунал Международного суда ООН 11 октября начнет слушания по делу о захвате Россией украинских кораблей и моряков в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Как передает "Европейская правда", об этом в Twitter написал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"11 октября Арбитражный суд начнет слушания по юрисдикции в деле Украина против России в отношении незаконного захвата в ноябре 2018 года трех украинских кораблей "Никополь","Бердянск" и "Яны-Капу" и 24 украинских моряков - военнослужащих ВМС ВС Украины" - написал министр .

По его словам, это дело является очень важным для Украины.

"Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, 9 месяцев проведших в российской тюрьме", - заявил Кулеба.

"Дело является также определяющим для мира, поскольку Украина доказывает фактами и юридическими позиции, что абсолютный иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом и обязанностью согласно с международным морским правом, который должен придерживаться всеми странами, а его нарушения караться", - отметил он.

При этом министр выразил уверенность, что суд привлечет Россию к ответственности, сколько бы времени это не заняло.

Напомним, Международный трибунал по морскому праву 25 мая 2019 на запрос Украины обязал Россию немедленно вернуть под контроль Украины "Никополь", "Бердянск" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей.

7 сентября 2019 года моряков обменяли и вернули в Украину. 18 ноября Москва вернула Киеву захваченные у Керченского пролива украинские корабли.

25 ноября 2018 российские военные у берегов Крыма таранили, обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу", которые направлялись из Одессы в Мариуполь через Керченский пролив.

Источник

суд, Гаага
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