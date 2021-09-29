В УПЦ рассказали, как коронавирус повлиял на жизнь Церкви

Эпидемия коронавируса повлияла на посещение богослужений и стала для Церкви вызовом гораздо более серьезным, чем создание ПЦУ.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом в интервью порталу «Православие.Ru» сказал митрополит Нежинский и Прилукский Климент.

Владыка отметил, что в его епархии оттока прихожан из-за создания ПЦУ не произошло. Однако на посещение богослужений повлияла эпидемия коронавируса и связанная с ней пропаганда против Церкви.

«Вот это был серьезный вызов для Церкви, – сказал митрополит о коронавирусе. – И я думаю, гораздо более серьезный, нежели создание ПЦУ. Потому что здесь такой ментальный вызов. Была такая пропаганда: не ходите в церковь, потому что церковь – источник инфекции. А когда, с какого момента можно будет ходить в церковь? Для современного человека, у которого Бог – это телевизор, такая отрава уже подложена. И сегодня нужна новая миссия, посткоронавирусная».

Архиерей отметил, что даже среди священников есть те, кто боится служить в условиях эпидемии.

«К сожалению, некоторые священники боятся совершать свое служение. Хотя в истории были случаи, когда духовенство шло к тифозным больным, в холерные бараки. Сейчас этого не требуется от священника. Но еще слава Богу, что на Украине, в отличие от других стран, не запрещали проводить богослужения. В Австрии, например, даже крестить запрещали. А ведь такой запрет, по своей сути, – антихристианский», - сказал митрополит Климент.