Войти | Зарегистрироваться
16:34

среда,
29 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Три области Украины на пороге вхождения в "красную" зону - эксперт

29.09.2021 / 15:50
В Украине три области имеют высокие риски попадания в "красную" зону карантина. Первым претендентом является Черновицкая область, а за ней следуют Харьковская и Луганская области.

Об этом шла речь на брифинге руководителя Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрия Ганиченко.

"Сейчас мы выделяем три региона с наиболее критической ситуацией - это Черновицкая, Донецкая и Луганские области. Это эти три региона, которые сейчас находятся ближе всего к вхождению в "красный" уровень епидопасности", - рассказал Ганиченко.

По его словам, во всех этих регионах занятость коек с кислородом на уровне 61%-67% при допустимой норме в 65%.

"Показательным является то, что несмотря на вот такое краткосрочное проседание госпитализаций, в Черновицкой области уже занято 67% коек с кислородом. Это уже больше чем предельный показатель в 65%. Впервые в этой волне мы увидели превышение этого показателя", - отметил эксперт.

Кроме того, наблюдается повышение уровня госпитализаций COVID-больных, а именно - 59 человек в сутки на 100 тысяч населения при предельном в 60 человек.

В KSE отмечают, что вышеуказанным регионам как можно быстрее необходимо добавить около 30% дополнительных COVID-коек и ресурсов, чтобы уменьшить нагрузку на систему здравоохранения и выйти из критического уровня.

Напомним, по состоянию на сегодня четыре региона Украины демонстрируют показатели "оранжевой" зоны адаптивного карантина.

Добавим, в Минздраве ожидают пик заболеваемости коронавирусом в Украине примерно на ноябрь.

Источник

коронавирус, красная зона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.