Войти | Зарегистрироваться
13:15

пятница,
24 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Украина в "желтой зоне" эпидопасности: какие правила действуют теперь

24.09.2021 / 11:46
С начала суток 23 сентября по всей территории Украины введен "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19, карантинные ограничения стали жестче.

Такое  решение комиссии ТЭБ и ЧС от 21 сентября

При "желтой зоне" на всей территории страны запрещается:

проведение массовых мероприятий с участием более 1 человека на 4 кв. м. площади здания или территории;
заполненность кинозалов и залов других учреждений культуры более 50% мест;
заполненность спортзалов и фитнес-центров более, чем 1 человек на 10 кв м.

В "желтой зоне" отсутствуют ограничения для работы общественного транспорта и по времени работы заведений.

Следует обязательно соблюдать масочный режим и физическую дистанцию в 1,5 м.

Карантинные ограничения не будут распространяться на коллективы тех, кто имеет документ о вакцинации, отсутствии коронавируса или перенесенной болезни, заявлял ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

Школы будут работать оффлайн, если 80% педагогов вакцинированы против коронавируса. Если эта норма не соблюдена, то школа переходит в онлайн-режим.

При этом документом о вакцинации будет служить и "желтый" сертификат (о получении первой дозы вакцины против коронавируса), и "зеленый" сертификат (о прохождении полного курса прививок обеими дозами).

"Учебный процесс будет продолжен. Там, где учителя не успели вакцинироваться, обучение будет происходить дистанционно. Садики работают. Специальные учебные заведения работают. Младшие классы с 1-го по 4-й учатся очно", – говорил Шмыгаль 22 сентября.

"И также вступит в силу приказ МОЗ об обязательной вакцинации определенных категорий профессий", – анонсировал он.

Источник

коронавирус, карантин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.