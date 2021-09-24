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На Сумщине верующие УПЦ почтили день памяти Глинских святых

24.09.2021 / 11:57
На Сумщине верующие УПЦ почтили день памяти Глинских святых
Источник: Центр информации УПЦ
Богослужение возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич)

В Сумской области верующие Украинской Православной Церкви почтили день памяти Собора преподобных отцев Глинских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Нежинской епархии, торжества состоялись в ставропигиальном мужском монастыре в честь Рождества Богородицы (Глинская пустынь).

Богослужение возглавил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

За богослужением были вознесены усиленные молитвы о прекращении эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу за жизнь и здоровье больных.

После завершения богослужения митрополит Антоний поздравил наместника Глинской пустыни архиепископа Антония и братию монастыря с днем собора Глинских святых.

***Празднование Собора Глинских святых установлено решением Священного Синода Украинской Православной Церкви от 8 мая 2008 года.

Торжественное прославление Собора Глинских святых было совершено 16 августа 2008 года в Глинской пустыни митрополитом Киевским и всея Украины Владимиром.

В собор Глинских святых входят 16 подвижников, которые подвизались в обители и прославившихся духовными подвигами и чудесами в XVIII-XX веках.

 

Источник: Inpress.ua
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