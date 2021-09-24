Войти | Зарегистрироваться
11:43

пятница,
24 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Президентский рейтинг: Зеленский все еще лидирует с отрывом

24.09.2021 / 11:15
Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то больше всего голосов получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский.

Таковы результаты опроса Киевского международного институт социологии

Дословно: "На выборах президента, если бы они проходили в середине сентября, и если бы у них принимали участие указанные кандидаты, наибольшую поддержку получил бы Владимир Зеленский – 33,3% среди тех, кто собирается голосовать и определился с выбором".

На втором месте пятый президент Петр Порошенко – 16,8% среди тех, кто определился.

Далее следуют лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко – 10,3%, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко – 9,5% и председатель партии "Сила и честь" Игорь Смешко – 8,7%. Поддержка других кандидатов ниже.

Социологи отмечают, что по сравнению с июнем, изменения в случае всех кандидатов – в пределах статистической погрешности, то есть формально текущие рейтинги не отличаются от рейтингов по состоянию на 1-7 июня.

Исследование проходило 10-15 сентября. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым и неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

Источник

президент, рейтинг
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
24 сентября
23 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.